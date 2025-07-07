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Трамп заявил, что Маск продвигал своего близкого друга на пост главы НАСА

Трамп: Маск просил назначить своего близкого друга-демократа главой НАСА
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Evan Vucci/AP

Американский президент Дональд Трамп рассказал на странице в своей соцсети Truth Social, что миллиардер Илон Маск просил назначить своего друга директором Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Лидер заявил, что этот человек «очень хорош», но был «демократом голубых кровей» и никогда не жертвовал средства в пользу Республиканской партии. Трамп допустил, что Маск такой же.

«Я также счел неуместным, чтобы очень близкий друг Илона, работающего в космической отрасли, руководил NASA в то время, когда NASA играет столь важную роль в корпоративной жизни Илона», — сообщил глава государства.

В начале июня американский предприниматель Джаред Айзекман объяснил решение Трампа снять его кандидатуру на пост главы НАСА. В своем подкасте бизнесмен предположил, что у некоторых людей были свои корыстные побуждения, а он оказался хорошей и заметной целью. По его словам, сообщивший ему по телефону о решении Белого дома человек сказал о желании Трампа «пойти в другом направлении», поскольку Айзекман связан с Маском.

Ранее Трамп оценил идею Маска о третьей партии в США.

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