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Лавров заявил о подрыве доверия к доллару

Лавров: госдолг США вышел из-под контроля, а доверие к доллару подорвано
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, заявив о подрыве доверия к доллару США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра в формате «аутрич».

«Использование доллара как оружия для «наказания» подорвало доверие к американской валюте. Долговое бремя нарастает стремительно: с 2011 года число стран с высокой задолженностью выросло с 22 до 59. В США госдолг достиг $37 трлн — ситуация вышла из-под контроля», — сказал он.

По словам Лаврова, пандемия COVID-19 усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики. Развивающиеся страны теперь тратят на обслуживание долгов больше, чем на инвестиции в развитие.

6 июля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между странами БРИКС. Российский лидер подчеркнул, что применение национальных валют в торговле между государствами БРИКС неуклонно растет. В прошлом году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%.

Ранее глава РФПИ заявил о наступлении времени глобального Юга.

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