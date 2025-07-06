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Глава РФПИ заявил о наступлении времени глобального Юга

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: настало время глобального Юга
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о возрастающей роли стран глобального Юга на фоне саммита БРИКС. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Сила БРИКС! В настоящее время на долю БРИКС приходится приблизительно 40% мирового ВВП (G7 меньше 29%). <...> Более 45% населения мира. Глобальный Юг поднялся», — написал он.

По данным Дмитриева, объединение демонстрирует рекордные экономические показатели. Сопоставление с G7 подчеркивает сдвиг мировых центров влияния.

6 июля президент России Владимир Путин на пленарном заседании также заявил, что БРИКС существенно превосходит страны «Большой семерки» (G7) по экономическим показателям. Глава государства отметил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. При этом совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает $77 трлн, подчеркнул российский лидер. Президент России добавил, что в настоящее время БРИКС продолжает углублять взаимодействие по ключевым направлениям. По словам Путина, авторитет и влияние объединения растет из года в год.

Ранее Путин рассказал о смене экономического уклада в мире.

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