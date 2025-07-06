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Главы МИД РФ и Индии подтвердили курс на выстраивание отношений стратегического партнерства

Лавров и Джайшанкар обсудили выстраивание отношений стратегического партнерства
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DrSJaishankar/Twitter/Handout via Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердили курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений «особо привилегированного стратегического партнерства». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры также обсудили график предстоящих контактов двух государств, а также подтвердили курс на выстраивание отношений стратегического партнерства.

Также Лавров и Джайшанкар обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем.

До этого сообщалось, что Лавров встретился в рамках саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее в России призвали не разочаровываться отказом лидера КНР от поездки на саммит БРИКС.

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