Премьер Индии высказался о необходимости действий против терроризма

Санкции против террористов должны вводиться без колебаний, а осуждение террористов должно быть принципиальным, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, теракт в Пахалгаме стал «прямой атакой на душу, идентичность и достоинство Индии». Моди подчеркнул, что осуждение терроризма должно стать принципом.

«Для личной или политической выгоды молчаливое согласие с терроризмом, поддержка террора или террористов не должны быть приемлемы ни при каких обстоятельствах», — добавил индийский премьер.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 мая власти Индии и Пакистана договорились отодвинуть свои войска на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта в конце апреля.

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