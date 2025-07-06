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Путин рассказал о целях «Интервидения»

Путин: конкурс «Интервидение» нацелен на продвижение общечеловеческих ценностей
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро, пишет РИА Новости.

«Столь масштабный гуманитарный проект ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны», — сказал Путин.

Президент участвует в саммите по видеосвязи.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

С 1 января этого года Бразилия является председателем БРИКС. Летний саммит проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

В «Интервидении» примут участие 20 стран. Свое участие в музыкальном проекте подтвердили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев.

Ранее Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни.

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