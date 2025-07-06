«Рёнхап»: прокурор обратился в суд за ордером на арест экс-президента Южной Кореи

Специальный прокурор Чо Ын Сок обратился в суд за ордером на арест бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает «Рёнхап».

В публикации отмечается, что спецпрокурор просит арестовать Юн Сок Ёля за злоупотребление властью и подделку документов.

В мае Юн Сок Ёлю предъявили обвинение в злоупотреблении властью.

3 декабря 2024 года Юн ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле вспыхнули массовые протесты. Гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами, и уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

Юн Сок Ёлю объявили импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Его временно отстранили от должности, а его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля. Досрочные выборы в Южной Корее назначили на 3 июня.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.