В Ереване прокомментировали сообщения об усилении в Армении присутствия военных России

Официальный Ереван отверг возможность использования территории Армении третьими странами для военных действий против кого-либо. Об этом сообщает ТАСС.
«Территория Республики Армения не может быть использована третьими странами для осуществления военных действий против какой-либо из соседних стран», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ об усилении в Армении армии России.
5 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Москва расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Баку. По его словам, личный состав для российской базы набирают среди военных из Ростовской, Волгоградской областей, а также Крыма. Кроме того, он сообщил, что власти активно ищут добровольцев среди жителей Северной Осетии и Адыгеи.
До этого в парламенте Армении произошла потасовка после слов депутата Овика Агазаряна, который призвал Россию не поддаваться на провокации Еревана.
Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины.