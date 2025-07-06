Власти Молдавии ввергли страну в экономический, энергетический и демографический кризисы, угодничая перед Западом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Людям, которые живут в Молдове, нечего ждать с Запада, кроме выкачивания ресурсов, которые уже и так выкачаны до предела, кроме обмана, кроме манипуляций, которые жители страны устали терпеть», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что сложившуюся ситуацию должны решать не «дети и внуки», а действующее руководство Молдавии. По его словам, сегодня перед республикой «стоят конкретные вопросы».

В июне ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Молдавия повторяет путь Украины. Он подчеркнул, что республика является одной из самых бедных и коррумпированных европейских стран, но Евросоюз, стремящийся к расширению своего влияния, игнорирует эти факты.

Ранее в Молдавии заявили о протестах, которые «снесут власть».