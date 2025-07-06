Аналитик указал на стремление Трампа отстраниться от Украины

Президент США Дональд Трамп отстраняется от конфликта на Украине, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Администрация Трампа изначально все-таки надеялась на то, что им удастся навязать и России, и Украине некую концепцию своего перемирия. Довольно быстро стало понятно, что это нереализуемо, потому что для России важно устранение первопричин конфликта, а украинская сторона пока что не показывает какого-то реального стремления к тому, чтобы прекращать боевые действия», — заявил Дудаков.

По его словам, сегодня мы видим попытки президента США отстраниться от украинского трека, и возложить за конфликт ответственность на Джо Байдена и европейских ястребов. Таким образом глава Белого дома хочет снять с себя ответственность за то, что будет происходить в дальнейшем между Москвой и Киевом, предположил политолог.

Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, в диалоге поднимался вопрос о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Ранее Трампа предостерегли от налаживания отношений с Зеленским по одной причине.