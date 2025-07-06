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Дипломат раскрыл позицию Запада в отношении РФ на площадке ОБСЕ

Дипломат Буякевич: позиция Запада в отношении к РФ на площадке ОБСЕ не монолитна
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Julia Darashkevich/Reuters

Позиция по отношению к России на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не монолитна. Об этом РИА Новости заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Дипломат отметил, что России на площадке удается донести свою позицию. По его словам, сейчас самыми агрессивными оппонентами РФ являются скандинавские страны и Прибалтика. При этом Франция и Германия сохраняют агрессивный настрой, но в меньше степени, подчеркнул зампостпреда.

«Но что их сильно раздражает, так это то, что наш голос звучит на многосторонних площадках. Почему? Потому что на Западе нет монолитной позиции. Когда говорят о «коллективном Западе», это лишь формальная характеристика», — сказал дипломат.

Несколькими часами ранее Буякевич заявил, что западные партнеры России в ходе обмена мнениями в кулуарах ОБСЕ дают трезвые оценки ситуации по конфликту на Украине. Он отметил, что эти люди, кто понимает ситуацию и осознает растущие риски, не могут открыто озвучивать свое мнение.

Ранее в РФ заявили, что Запад демонизирует Россию.

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