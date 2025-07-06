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Дипломат раскрыл, что западные партнеры говорят об Украине в кулуарах ОБСЕ

Дипломат Буякевич: Запад трезво оценивает ситуацию с конфликтом на Украине
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Нина Зотина/РИА Новости

Западные партнеры России в ходе обмена мнениями в кулуарах ОБСЕ дают трезвые оценки ситуации по конфликту на Украине. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в беседе с РИА Новости.

«В таких неофициальных разговорах, о которых не принято говорить публично, наши западные партнеры часто делятся с нами очень трезвыми оценками происходящего», — рассказал Буякевич.

Он отметил, что эти люди, кто понимает ситуацию и осознает растущие риски, не могут открыто озвучивать свое мнение. Буякевич пояснил, что их не только уволят, а подвергнут гражданскому остракизму, разрушив всю жизнь.

«Представьте: у вас ипотека, машина в кредите, дети в школе, за которых нужно платить. А вы, работая политконсультантом или сотрудником политического корпуса в какой-нибудь западной стране, заявляете, что поддерживаете разрядку и нормализацию отношений с Россией. Вас тут же увольняют, а потом с «волчьим билетом» нигде не берут», — пояснил дипломат.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал украинские власти признать поражение прямо сейчас, чтобы сохранить страну. Он отметил, что если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение огня, то российские военные «просто продавят фронт».

При этом Кошкович добавил, что Зеленскому невыгодно принимать решение о поражении Украины в конфликте с РФ, поскольку это ударит по его политической карьере.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

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