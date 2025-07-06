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Польша ввела ответные меры из-за проверок на границах ФРГ

WP: Польша и Германия вступили в конфликт из-за политики на границе
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Польша и Германия вступили в конфликт из-за «временного» ввода правительством канцлера ФРГ Фридриха Мерца проверок на границе. Об этом пишет The Washington Post.

С понедельника, 7 июля, Польша также введет проверки на границе с Германией в качестве ответной меры. И то, и другое является нарушением принципа свободы передвижения внутри единого Евросоюза.

«Мы по-прежнему выступаем за свободу передвижения в Европе, но ее условием является общая воля всех соседей, симметричные и скоординиированные действия, направленные на то, чтобы свести к минимуму неконтролируемый поток мигрантов через наши границы», — прокомментировал это решение премьер-министр Польши Дональд Туск.

Пограничные проверки на границах между странами ЕС начали поэтапно отменять в 1995 году. Сейчас двадцать девять стран, включая не входящие в Евросоюз Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн, входят в Шенгенскую безвизовую зону, внутри которой пересечение границ происходит свободно.

Еще 20 мая Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда будут переправлять мигрантов.

Ранее польские националисты заблокировали движение на границе между немецким Франкфуртом-на-Одере и Слубице.

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