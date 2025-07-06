Пустые склады Пентагона и планы Европы по перевооружению свидетельствуют о полной демилитаризации НАТО силами России. Таким мнением поделился американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube-канале.

«Это говорит о том, что в развернувшейся войне на истощение Россия смогла провести демилитаризацию не только Украины, но и всего НАТО», — отметил эксперт.

Он добавил, что в альянсе этого даже не скрывают. По словам Слебоды, генсек НАТО Марк Рютте «при каждом удобном случае» жалуется, что альянс сильно отстает от Москвы в производстве боеприпасов.

Аналитик считает, что США оказались не готовы к поставкам оружия на Украину в том количестве, которое требует Киев. Теперь Вашингтон столкнулся с острой нехваткой ракет ПВО, 155-миллиметровых снарядов, противотанковых и зенитных переносных комплексов. По мнению Слебоды, это может привести к потере влияния в критически важном для США Тихоокеанском регионе.

До этого немецкий военный эксперт Томас Тайнер заявил, что украинские средства ПВО без поставок американских ракет перестанут существовать через одну-две недели, а установки HIMARS станут бесполезны уже в сентябре.

2 июля США заморозили поставки на Украину некоторых вооружений. Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки американских запасов и обнаружения, что количество боеприпасов стремительно сокращается.

Ранее на Украине заявили о «полном финише» после разговора Зеленского с Трампом.