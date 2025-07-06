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В Турции обвинили Украину в сокрытии данных об инциденте на АЭС

Aydınlık: Украина скрыла от МАГАТЭ сбой в работе Южно-Украинской АЭС
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Reuters

Украина скрыла от Международного агентства по атомной энергии данные об опасном сбое в работе Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщило турецкое издание Aydınlık со ссылкой на рассекреченную служебную записку Службы безопасности Украины.

Согласно записке, в 2024 году глава Южно-украинского отделения Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Семенюу запретил передачу информации о сбое, вызванном нарушением правил эксплуатаций АЭС, МАГАТЭ.

В служебной записки упоминаются «энергетические блоки с поврежденным реакторным оборудованием» на Южно-украинской АЭС.

«Это утверждение позволяет предположить, что неисправность могла произойти в самом реакторе, где произошла ядерная реакция, или в связанных с ним критических системах безопасности», — отметил турецкий журналист.

При этом авторы материала отметили, что сокрытие даннных о вызывающем серьезные опасения ядерном инциденте произошло из-за снисходительного отношения «коллективного Запада» к Украине.

До этого в МИД РФ заявили о разочаровании МАГАТЭ из-за отсутствия реакции на удары по ЗАЭС.

Ранее в российском МИД заявили о давлении Запада на МАГАТЭ.

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