Захарова: МАГАТЭ под влиянием Запада не обвиняет Украину в создании угроз ЗАЭС

МАГАТЭ под давлением Запада по-прежнему не решается публично назвать Украину виновной в создании угроз ядерной безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Руководство агентства не решается публично назвать Украину виновной, даже несмотря на то, что и сам гендиректор агентства Гросси становился свидетелем нападений ВСУ», — сказала она.

Захарова добавила, что Россия регулярно сообщает о преступлениях Украины против ядерной безопасности странам — участницам МАГАТЭ.

Недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует снова посетить ЗАЭС. Конкретная дата нового визита пока неизвестна. Отчасти это решение возникло после проведенных переговоров в Калининграде.

В Калининграде 6 июня состоялся очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ. Делегацию РФ возглавил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Главной темой встречи стала безопасность Запорожской АЭС на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее глава МАГАТЭ озвучил позицию по атакам на ЗАЭС.