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В Раде рассказали, что США уготовили для Зеленского и «шайки мародеров»

Депутат Рады Дмитрук: США не поддержат Зеленского в случае народных волнений
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Thomas Peter/Reuters

Вашингтон отказался давать президенту Украины Владимиру Зеленскому какие-либо гарантии по сохранению власти в случае масштабных народных волнений. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров», — написал депутат.

При этом Дмитрук отметил, что для ключевых лиц Киева могут обеспечить безопасное проживание на территории стран Запада в случае их бегства из страны.

«Зеленскому давно конец, мы продлеваем его власть <…> сейчас Зеленский на Украине держится на честном слове бритов и пока еще не до конца сформировавшемся протестном движении», — подытожил депутат.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что после решения США о заморозке военной помощи у Украины есть только один выход — признать поражение на поле боя и согласиться на переговоры с Россией.

При этом он отметил, что несмотря на очевидное, Зеленский отказывает признавать, что война проиграна и продолжает боевые действия, попутно выпрашивая деньги у европейских союзников. По мнению аналитика, это в итоге закончится крахом Украины и изгнанием правительства, которое сбежит в Европу.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.

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