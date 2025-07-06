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В Британии раскрыли судьбу Украины после заморозки помощи США

Меркурис: Украину ждет поражение, а ее правительство — изгнание
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

После решения США заморозить поставки вооружений власти Украины должны признать свое поражение на поле боя. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. <...> Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими», — отметил Меркурис.

При этом аналитик предположил, что на деле украинские власти не согласятся на переговоры и продолжат боевые действия, попутно выпрашивая деньги у Евросоюза. По мнению Меркуриса, в итоге это закончится крахом Украины и изгнанием правительства, которое сбежит в Европу.

До этого Меркурис заявил, что телефонный разговор президента Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном говорит о том, что международно-политическая обстановка для Москвы улучшается. Он считает, что в ЕС постепенно начинают принимать тот факт, что Россия, вероятнее всего, выйдет победителем из конфликта на Украине. Именно поэтому европейские лидеры сейчас пытаются наладить отношения с Москвой, резюмировал эксперт.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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