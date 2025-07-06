Зеленский пообещал, что российского десанта «не будет в Одессе»

Зеленский: российского десанта не было и не будет в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе», и напомнил об уничтожении крейсера «Москва». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале ко дню ВМС Украины, который празднуется 6 июля.

«Российского десанта не было и не будет в Одессе, [крейсер] «Москва» пошел ко дну, остров Змеиный под контролем Украины…» — написал Зеленский.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что армия России может взять под контроль Одессу и Харьков к концу лета при условии, если Соединенные Штаты прекратят снабжать Украину оружием.

В то же время агентство Bloomberg писало, что Россия может принять решение о наступлении на Одессу или Харьков на фоне неудач ВСУ на фронте. Отмечается, что положение ВСУ на данный момент тяжелое, поскольку Киев находится в критическом состоянии на поле боя на фоне наступления ВС России.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.