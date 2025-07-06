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Американский журналист призвал ввести санкции против США

Американский журналист Мистал призвал ввести санкции против США, как было с КНДР
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Alex Brandon/AP

Левый политический обозреватель, писатель и журналист Эли Мистал призвал ввести санкции против США, поскольку международное сообщество должно относиться к стране как к «государству изгою». Об этом сообщает Fox News.

«Нашу страну нужно подвергнуть санкциям. Мы — плохие парни на мировой арене. Мы представляем угрозу не только свободным людям во всем мире, но и мирным людям во всем мире на данный момент, и я даже не собираюсь говорить, что мы были угрозой только последние три или четыре месяца», — заявил Эли Мистал.

Он сослался на бомбардировки Ирана, за которые Вашингтон «должен быть наказан и осужден». По его мнению, США нужно остановить с помощью средств, которые она использовала против КНДР и Китая, чтобы называть «государствами-изгоями».

До этого сообщалось, что уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до минимума на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательства в него Вашингтона.

Ранее американская газета поинтересовалась у Трампа, зачем он «наказывает Украину».

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