Минобороны РФ: группировка войск «Центр» вступила в бой с бригадой «Азов»

Группировка российских войск «Центр» выступила в бой с бригадой «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

Также под удар попали бригады украинской морской пехоты и нацгвардии.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвигаются в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области действуют подразделения группировки «Восток». Военным ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Степовое и Малиевка.

Также российские военные ведут бои в Запорожской области и в ДНР. Потери ВСУ на всех трех направлениях превысили 210 человек.

До этого в Минобороны РФ также сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 147 беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.