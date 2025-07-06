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В США раскритиковали Зеленского за позицию по конфликту на Украине

Подполковник Дэвис: Зеленский не высказывает и мысли о завершении конфликта
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Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский, подстрекаемый рядом американских сенаторов, отбросил все мысли о мирном урегулировании конфликта с Россией и ведет себя так, будто побеждает. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставит Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки», — заявил Дэвис.

По его словам, России и США ясна расстановка сил на Украине, и альтернативы мирным переговорам нет. Однако в Киеве есть трудности с принятием реальности, указал аналитик.

Зеленский не высказывает «ни одной мысли по поводу завершения конфликта», подчеркнул подполковник. Кроме того, он ведет себя так, будто его страна вот-вот победит, отметил Дэвис. Он призвал всех сторонников этой точки зрения взглянуть на карту боевых действий.

До этого бывший советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в колонке для The New York Times раскритиковал решение действующей администрации США приостановить военную помощь Украине и призвал сильнее давить на Россию.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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