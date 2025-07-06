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Симоньян заявила, что история России преподается в школах «самоубийственно плохо»

Симоньян: гражданскую общность формирует изучение истории России, а не рисование
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Гражданскую общность формирует история, которую в школах преподают «самоубийственно плохо». Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

«Общность гражданскую формирует история, а не рисование, пение и «Окружающий [мир]». Это что, не очевидно? Это же очевидно», — заявила Симоньян.

При этом она обратила внимание на то, что до шестого класса в школах нет ни одного урока русской истории. Журналистка привела в пример свою дочь, у которой только в пятом классе появился предмет под названием «История». По словам Симоньян, девочка теперь знает все о финикийцах, египтянах и ассирийцах и ничего про Петра I, кто такая Екатерина II и «почему Крым наш».

Симоньян возмутилась, что дети до 12-13 лет не получают «никакого представления» об истории родной страны за исключением «разговоров о важном», которые недавно ввели в школах. При этом со второго класса школьники начинают изучать английский язык, а с первого — «Окружающий мир», отметила журналистка.

Она подчеркнула, что много лет настаивает на том, чтобы историю России начали изучать в школах с первого класса. Однако ее инициатива пока не получила поддержки.

«Из рук вон плохо преподается история, невыносимо... самоубийственно плохо», — резюмировала Симоньян.

До этого стало известно, что в новом учебнике по истории для молдавских старшеклассников СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны, а распространение коммунизма в Европе назвали одной из причин появления фашизма и нацизма.

Ранее российская разведка раскрыла план Европы по переписыванию истории XX века.

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