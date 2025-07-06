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Пленный боец ВСУ назвал русских братьями

Пленный боец ВСУ Коржун призвал украинцев не служить «украинской хунте»
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Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Коржун, попавший в плен к российским солдатам, призвал украинцев сложить оружие и прекратить войну. Видеозапись его обращения опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

«Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают — наши братья. Ребята, думайте головой, сдавайтесь, будете живы», — заявил военнопленный.

Коржун добавил, что в российском плену к нему хорошо относятся. Также боец ВСУ выразил благодарность медикам, которые оказали ему помощь. По словам военнопленного, он получил ранение в ходе боевых действий и российские врачи оказали ему всю необходимую помощь.

До этого покинувший Украину из-за уголовного дела депутат Верховной рады Артем Дмитрук на фоне ударов по зданиям территориальных центров комплектования назвал Вооруженные силы РФ союзником украинского народа.

Украинский парламентарий добавил, что российская армия действует на Украине в качестве освободительной силы. Сотрудники ТЦК занимаются уничтожением украинского народа, проводя насильную мобилизацию и вызывая ненависть у украинцев, указал депутат.

Ранее родственники сообщили о сотнях пропавших бойцов ВСУ в Сумской области.

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