Симоньян раскрыла условие мира на Украине

Симоньян: мир на Украине наступит, когда за нее перестанет воевать Америка

Мир на Украине наступит после того, как за нее перестанет воевать Америка, продолжающая поставлять Киеву вооружение. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире ТВЦ.

«Война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все» — сказала она.

Симоньян добавила, что американский лидер Дональд Трамп сам заявлял о зависимости Украины от американских поставок.

5 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут отправить дополнительные комплексы Patriot Украине.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО высказались о прекращении военной помощи Украине от США.