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Симоньян раскрыла условие мира на Украине

Симоньян: мир на Украине наступит, когда за нее перестанет воевать Америка
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Мир на Украине наступит после того, как за нее перестанет воевать Америка, продолжающая поставлять Киеву вооружение. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире ТВЦ.

«Война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все» — сказала она.

Симоньян добавила, что американский лидер Дональд Трамп сам заявлял о зависимости Украины от американских поставок.

5 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут отправить дополнительные комплексы Patriot Украине.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО высказались о прекращении военной помощи Украине от США.

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