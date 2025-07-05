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Верховный лидер Ирана впервые за почти месяц появился на публике

Хаменеи появился на публике впервые после обострения на Ближнем Востоке
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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые после обострения на Ближнем Востоке появился на публике, передает IRNA.

Как отмечается в публикации, Хаменеи поучаствовал в религиозном мероприятии в культурно-религиозном центре имама Хомейни по случаю дня Ашуры (сунниты в этот день чтят память пророков, шииты погружаются в глубокий траур, сопровождающийся строгим постом).

До этого СМИ писали, что иранский лидер уже 25 дней не появлялся на публике. За этот период Хаменеи дважды обращался к нации в видеоформате, однако оба ролика были записаны из укрытия. По информации Bild, он находился в бункере по соображениям безопасности с момента начала ударов Израиля.

На этом фоне в Исламской Республике начали курсировать различные слухи, начиная от болезни аятоллы и заканчивая сообщениями о его кончине. Однако среди экспертов преобладала версия его пребывания в укрепленном укрытии, куда он переместился вскоре после израильских атак на иранские ядерные объекты, начавшихся 13 июня.

Ранее Трамп запретил Израилю устранять лидера Ирана.

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