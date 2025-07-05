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Эрдоган отреагировал на происходящее между Россией и Азербайджаном

Эрдоган заявил, что следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном
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Depo/Global Look Press

Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и РФ и призывает обе стороны к сдержанности. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращению из Азербайджана, слова турецкого лидера передает РИА Новости.

«‎Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность. Мы считаем, что вопрос будет решен проще и разумнее с помощью заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность»‎, — сказал Эрдоган.

Лидер Турции выразил надежду на то, что напряженность между Москвой и Баку нивелировалась в ближайшее время без ущерба для сторон.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона намерена продолжать двигаться к решению проблемы. Приоритетом президент республики назвал недопущение резкой эскалации.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

3 июля пятеро сотрудников азербайджанского отделения Sputnik, имеющих гражданство страны, были отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в РФ заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном.

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