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Азербайджан готов оказать Сирии помощь с природным газом

Эрдоган: Азербайджан поможет Сирии природным газом
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Mahmoud Hasano/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан выразил готовность оказать Сирийской Арабской Республике содействие в решении вопросов, связанных с обеспечением природным газом. Его слова приводит турецкий телеканал Ahaber.

«То, что Ильхам Алиев проявил такой подход, имеет очень большое значение. Ведь сегодня самая серьёзная проблема Сирии — нехватка газа, а он нужен, чтобы обеспечить энергией страну», — сообщил Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

Президент подчеркнул, что Турция также прилагает усилия для оказания помощи Сирии в этом вопросе в пределах своих возможностей.

Он отметил, что уже предприняты шаги, направленные на смягчение санкционного режима в отношении Сирии, «и мы намерены продолжать этот процесс, усиливая его».

До этого в ходе консультаций между российскими и турецкими делегациями, состоявшихся в Стамбуле, была отмечена важность прилагаемых сторонами усилий, направленных на нормализацию обстановки в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать указ об отмене санкций в отношении Сирии.

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