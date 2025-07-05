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Трамп обвинил Иран в продолжении работ по обогащению урана

Трамп: Иран не согласился на инспекции и не прекратил обогащение урана
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран по-прежнему отказывается предоставлять международным инспекторам доступ к своей ядерной программе, а также не прекратил процесс обогащения урана. Об этом политик сообщил журналистам на борту своего самолета по пути в штат Нью-Джерси, передает Reuters.

По словам американского лидера, несмотря на отсутствие договоренностей, политика давления на Тегеран принесла плоды: ядерные амбиции Исламской Республики были серьезно ограничены. Тем не менее, Трамп не исключил, что власти Ирана могут попытаться возобновить разработки в другом месте, скрытом от международного сообщества.

«Я думаю, что их программа сильно пострадала, возможно, безвозвратно. Но они могут начать все сначала в другой локации. Мы это понимаем,» — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что планирует обсудить иранский вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе визита последнего в Вашингтон 7 июля.

Ожидается, что лидеры США и Израиля обсудят достижение безопасности на Ближнем Востоке, угрозы со стороны Ирана и возможные совместные действия в ответ на развитие ядерной программы Тегерана.

Ранее Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам с ним.

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