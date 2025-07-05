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В МИД Дании заявили, что вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен

Глава МИД Дании Расмуссен: вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен
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Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен считает, что вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен. Об этом сообщает портал Euractiv.

По словам Расмуссена, гренландское общество может быть уязвимо перед лицом «американских манипуляций».

При этом министр в ответ на опасения по поводу влияния Вашингтона отметил, что говорит не о правительстве США, а о наплыве в Гренландию инвесторов и инфлюэнсеров из этой страны.

В издании уточнили, что глава МИД Дании намерен отправиться в американскую столицу вместе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном в субботу, чтобы встретиться с представителями властей США и оборонной промышленности, а также лидерами мнений, чтобы послать «сильный сигнал».

До этого глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что военное ведомство разрабатывает стратегии на различные чрезвычайные ситуации, включая возможные операции в отношении Гренландии и Панамы.

5 июня премьер Дании Метте Фредериксен вновь назвала неприемлемыми заявления американского лидера относительно острова и пообещала «не прогибаться» под главу Белого дома.

Ранее в Гренландии нашли заброшенную американскую секретную базу.

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