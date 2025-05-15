В Гренландии нашли заброшенную американскую секретную базу

В Гренландии обнаружили заброшенную секретную военную базу США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Объект был найден учеными NASA во время тестового использования новой радарной системы над северными районами Гренландии. В толще ледового покрова обнаружился комплекс поселений, которые соединены между собой сетью тоннелей.

Выяснилось, что это построенная во времена Холодной войны в рамках плана Пентагона «Ледяной червь» военная база США Кэмп Сенчури. Она предназначалась для ядерных ракетных пусковых установок. На базе могли размещаться до 600 зарядов.

В 1967 году министерство обороны США пришло к выводу, что лед, в котором расположена база, не соответствует имеющимся задачам, и Кэмп Сенчури была закрыта. Со временем над базой нарос слой льда толщиной 30 метров.

7 мая сообщалось об активном сборе Соединенными Штатами разведывательных данных о Гренландии, что может быть связано с планами президента Дональда Трампа по присоединению датского острова.

Ранее Трамп не исключил, что США могут применить силу для контроля над Гренландией.