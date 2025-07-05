Эрдоган высказался о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией

Эрдоган: мир между Азербайджаном и Арменией откроет окно возможностей в регионе

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет окно возможностей в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.

«Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе. Мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые исторические окна возможностей», — сказал он.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга.

На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств.

Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

Ранее Пашинян рассказал о консультациях по мирному договору с Азербайджаном.