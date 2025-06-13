Пашинян рассказал о консультациях по мирному договору с Азербайджаном

В настоящее время Азербайджан и Армения продолжают вести консультации для подписания мирного договора, текст которого уже удалось согласовать, заявил во время пребывания в Праге армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его цитирует ТАСС.

«Проект был согласован на двусторонней основе, и теперь пришло время подписать мирное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе консультаций с Азербайджаном, чтобы достичь этой точки и подписать мирное соглашение», — сказал глава правительства Армении.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга.

На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств.

Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

Ранее Пашинян прокомментировал сообщения о выводе военной базы РФ из Армении.