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Трамп сравнил Белый дом с вокзалом

NBC: Трамп называет Белый дом Центральным вокзалом из-за потока посетителей
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп называет Белый дом «Центральным вокзалом» в связи с потоком посетителей, которые приходят к нему. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации телеканала, некоторые чиновники озадачены и нервничают из-за возможных утечек в связи с этим.

Опасения возникли в том числе из-за ситуации, когда глава Белого дома и военное командование обсуждали новый истребитель-невидимку F-47. Внезапно посреди собрания к американскому лидеру​ пришел глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг. Чиновники попросили Цукерберга подождать за дверью, так как он не имеет доступа к секретной информации. Во время встречи в кабинет также зашла молодая помощница, показала Трампу что-то на своем ноутбуке и ушла, пару раз у американского президента звонил телефон.

Телеканал отмечает, что помощники пытались приучить Трампа к дисциплине годами, однако полного успеха достичь не смогли. По информации NBC, министры часто слоняются по Белому дому, а главы ведомств вместо 30-минутного визита нередко остаются на несколько часов.

«Если вы находитесь на совещании по вопросам готовности к стихийным бедствиям, а следующее совещание посвящено чему угодно, Трамп скажет: «Оставайтесь», — сказал высокопоставленный сотрудник администрации президента.

До этого в Капитолии Колорадо заменили портрет президента США Дональда Трампа после его жалоб на «намеренное искажение».

Ранее Никас Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет Трампа примирит США и РФ.

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