В СМИ указали на сокрытие Израилем информации об ударах Ирана по военным объектам страны

Израиль скрыл информацию о том, что ракеты Ирана попали по пяти военным объектам, в том числе по крупной авиабазе. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

Выяснилось, что шесть иранских ракет преодолели израильскую систему противовоздушной обороны и поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля. В частности, под удар попали центр сбора разведданных и логистическая база. По данным издания, за 12 дней конфликта Иран атаковал более 40 объектов инфраструктуры еврейского государства. При этом средствам ПВО Израиля и США удалось перехватить и уничтожить 84% ракет.

Комментируя сообщения о поражении Ираном израильских военных баз, в Армии обороны Израиля отметили, что «все соответствующие подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее сообщалось, что в Иране опасаются скорого прекращения перемирия с Израилем.