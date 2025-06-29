В Иране опасаются скорого прекращения перемирия с Израилем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление начальника штаба вооруженных сил Ирана Абдолрахима Мусави.

«У нас есть серьезные сомнения в приверженности врага своим обязательствам, включая прекращение огня», — заявил он.

При этом военный подчеркнул, что нарушение перемирия повлечет жесткий ответ со стороны иранской армии.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны». Несмотря на заявление американского лидера, удары между Ираном и Израилем продолжились. Тем не менее, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна привержена соблюдению условий перемирия.

Сейчас власти США раздумывают над тем, как заставить Иран отказаться от обогащения урана. Появлялись сообщения о возможной передаче Тегерану доступа к сумме в $30 млрд для создания мирной ядерной программы. Тем не менее, Трамп опровергал эту информацию.

Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций. В Белом доме заявили, что готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» с Исламской Республикой. Но в Тегеране пока не дали конкретного ответа на предложения Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Иран может возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев.