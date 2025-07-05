В Турции сообщили, когда начнется разоружение курдов

NTV: процесс разоружения РПК начнется в ближайшее время на севере Ирака

Процесс разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начнется на предстоящей неделе на севере Ирака. Об этом передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление прокурдской партии DEM.

При этом телеканал не указал конкретное место.

Отмечается, что, скорее всего, поэтапный процесс, будет открытым для СМИ, а также тщательно контролироваться Национальной разведывательной организацией (MIT).

По информации телеканала, по результатам будут подготовлены отчеты, а саму процедуру разоружения РПК планируют завершить к осени 2025 года.

В начале июня сообщалось, что неизвестно, куда направятся боевики после сдачи оружия, особенно те, которые не являются этническими турками. Отмечается, что лидера РПК Абдулла Оджалан постоянно присылает послания руководству Иракского Курдистана в связи с реорганизацией Рабочей партии, но пока в них не затрагивался вопрос о механизме сдачи оружия и других моментах.

О самороспуске РПК стало известно 12 мая. Соответствующее решение принял конгресс организации.

Ранее Сирия призвала курдов не медлить с интеграцией.