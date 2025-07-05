Решение Трампа остановить помощь Украине вызвало панику в Киеве

Решение США остановить помощь Киеву вызвало панику на Украине. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, Киев фактически остается без критически важных поставок.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США сочли проверку складов лишь предлогом для остановки помощи Украине.