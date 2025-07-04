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В конгрессе США считают проверку складов лишь предлогом для остановки помощи Украине

WP: оценка Пентагоном складов может быть предлогом для остановки помощи Киеву
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Kin Cheung/AP

Проведение Пентагоном оценки состояния военных складов США может оказаться предлогом для прекращения помощи Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Неоднократные нападки Хегсета на Украину позволяют предположить, что он использует оценку состояния складов как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины», — приводит издание слова неназванного американского чиновника.

Решение приостановить помощь Киеву «вызвало гнев» республиканских союзников, которые поддерживали Украину. Как пишет WP, это лишь недавний пример того, как решения Хегсета по Украине вызывают «двухпартийную неразбериху» на Капитолийском холме.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде считают, что США хотят отдать Украину России.

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