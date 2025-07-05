Кабмин Украины может готовиться к переезду министерств на запад страны

«Страна»: Украина может готовиться к переезду министерств в западные области

Кабинет министров Украины мог разослать органам власти документ за подписью премьера Дениса Шмыгаля о подготовке переезда министерств в западные области страны. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на экс-депутата Рады Игоря Мосийчука.

«Бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Кабмин разослал органам власти документ за подписью премьера Шмыгаля — с указанием готовить помещения для возможного переезда министерств и ведомств из Киева в западные области», — говорится в сообщении издания.

Мосийчук утверждает, что документ разослали с адреса официальной электронной почты кабмина Украины, откуда приходят различные правительственные документы.

При этом сообщается, что Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины заявил, что документ фейковый.

До этого депутат Рады Дмитрий Разумков заявлял, что отставка правительства Украины вероятна в середине июля.

Ранее на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны.