На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин Украины может готовиться к переезду министерств на запад страны

«Страна»: Украина может готовиться к переезду министерств в западные области
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Кабинет министров Украины мог разослать органам власти документ за подписью премьера Дениса Шмыгаля о подготовке переезда министерств в западные области страны. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на экс-депутата Рады Игоря Мосийчука.

«Бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Кабмин разослал органам власти документ за подписью премьера Шмыгаля — с указанием готовить помещения для возможного переезда министерств и ведомств из Киева в западные области», — говорится в сообщении издания.

Мосийчук утверждает, что документ разослали с адреса официальной электронной почты кабмина Украины, откуда приходят различные правительственные документы.

При этом сообщается, что Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины заявил, что документ фейковый.

До этого депутат Рады Дмитрий Разумков заявлял, что отставка правительства Украины вероятна в середине июля.

Ранее на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами