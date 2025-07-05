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Власти Южной Кореи раздадут населению по $110

KH: в Южной Корее раздадут населению по $110 для поддержки внутреннего спроса
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Depositphotos

Власти Южной Кореи в целях стимулирования внутреннего спроса раздадут каждому гражданину по $110. Об этом сообщает местное издание The Korea Herald.

«Согласно плану, все граждане Южной Кореи, проживающие в стране по состоянию на 18 июня, день, предшествующий объявлению плана, получат единовременную выплату в размере 150 000 вон ($110 – «Газета.Ru)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что инициатива направлена на стимулирование внутреннего потребления в стране.

Иностранцы исключены из программы, в то время как постоянные жители, брачные иммигранты и лица, признанные беженцами, включены в число имеющих право на получение помощи.

3 июля национальное собрание Южной Кореи в четверг утвердило кандидатуру Ким Мин Сока на пост премьер-министра, предложенную президентом Ли Чжэ Мёном.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи может отправить специального посланника в Россию.

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