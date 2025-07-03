Парламент Южной Кореи одобрил кандидатуру нового премьер-министра

Национальное собрание Южной Кореи в четверг утвердило кандидатуру Ким Мин Сока на пост премьер-министра, предложенную президентом Ли Чжэ Мёном. Голосование прошло без участия депутатов основной оппозиционной партии «Гражданская сила», сообщает РИА Новости.

За назначение Ким Мин Сока проголосовали 173 депутата, против высказались трое, еще три бюллетеня были признаны недействительными. В голосовании участвовали только представители правящей Объединенной демократической партии (ОДП) и малых партий, поскольку оппозиция полностью бойкотировала процесс.

Ким Мин Сок, ранее занимавший пост депутата парламента от ОДП, был выдвинут на должность премьер-министра 29 дней назад. После утверждения он пообещал журналистам, что его главным приоритетом станет «преодоление экономического кризиса», вызванного, по его словам, «силами тирании».

Оппозиционная партия «Гражданская сила» раскритиковала назначение, назвав Кима неквалифицированным кандидатом. Критика вызвана вопросами о происхождении его доходов, расхождением между заявленным имуществом и расходами, а также с поступлением его сына в колледж и учебой самого кандидата в китайском университете Цинхуа.

Правящая партия заявила, что готова утвердить кандидатуру премьера в одностороннем порядке, если оппозиция не согласится участвовать в процессе.

Ранее президент Южной Кореи заявил о возможности объединения с КНДР.