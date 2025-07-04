На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Кореи может отправить специального посланника в Россию

Южная Корея намерена отправить спецпосланников в десять стран, включая Россию
true
true
true
close
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён изучает возможность направления специальных посланников в несколько стран, включая Россию. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в администрации президента.

«Действительно, наше правительство нацелено на установление контактов с ключевыми странами мира», - заявили в президентском офисе, подчеркнув постоянные связи с зарубежными коллегами.

Как передает Рёнхап, рассматривается план отправки специальных посланников в десять государств, среди которых страны Европейского союза, Индия, Австралия и Канада, что направлено на углубление дипломатических отношений.

«Офис президента обсуждает возможность назначения специального посланника в Россию в свете растущего военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном», - уточняет агентство.

Представитель администрации отметил, что такие специальные посланники будут способны донести взгляды нового правительства по вопросам внутренней политики и международных отношений.

До этого кореевед Андрей Ланьков заявил, что победа кандидата от Демократической партии Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Южной Корее – это хорошая новость для России, так как он стремится к нормализации отношений с РФ, КНДР и Китаем.

Ранее президент Южной Кореи заявил о возможности объединения с КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами