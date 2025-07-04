Президент Южной Кореи может отправить специального посланника в Россию

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён изучает возможность направления специальных посланников в несколько стран, включая Россию. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в администрации президента.

«Действительно, наше правительство нацелено на установление контактов с ключевыми странами мира», - заявили в президентском офисе, подчеркнув постоянные связи с зарубежными коллегами.

Как передает Рёнхап, рассматривается план отправки специальных посланников в десять государств, среди которых страны Европейского союза, Индия, Австралия и Канада, что направлено на углубление дипломатических отношений.

«Офис президента обсуждает возможность назначения специального посланника в Россию в свете растущего военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном», - уточняет агентство.

Представитель администрации отметил, что такие специальные посланники будут способны донести взгляды нового правительства по вопросам внутренней политики и международных отношений.

До этого кореевед Андрей Ланьков заявил, что победа кандидата от Демократической партии Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Южной Корее – это хорошая новость для России, так как он стремится к нормализации отношений с РФ, КНДР и Китаем.

Ранее президент Южной Кореи заявил о возможности объединения с КНДР.