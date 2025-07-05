В США назвали главную причину остановки поставок оружия Украине

США приостановили поставки вооружения Украине из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке и необходимости сосредоточиться на обороне Израиля. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Пентагон мог бы заморозить некоторые поставки оружия на Украину, даже если бы не было конфликта Израиля и Ирана. Но близость решений подчеркивает, что конфликты в разных регионах могут оттягивать ресурсы друг от друга», — говорится в сообщении издания.

Пентагон прекращает поставки систем Patriot на Украину. Эти системы, пишет WP, также пользуются большим спросом на Ближнем Востоке.

Американские военные также использовали их для защиты авиабазы в Катаре от ответного удара Ирана 23 июня, напоминает газета.

При этом 5 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут отправить дополнительные комплексы Patriot Украине.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о своем приглашении в Китай.