Трамп рассказал о своем приглашении в Китай

Президент США Дональд Трамп допустил, что отправится в Китай с рабочим визитом, а также предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин может приехать в Вашингтон. Об этом политики сказал журналистам на борту своего самолета по пути в штат Нью-Джерси, передает ТАСС.

По словам Трампа, Си Цзиньпин пригласил его в Китай.

«А он может также приехать сюда [в США]. Мы хорошо ладим», — сказал американский лидер.

Он добавил, что еще не принял решения относительно того, в какую страну отправится в следующий раз, поскольку был приглашен «во все страны», в том числе в Турцию. Пока запланировала поездка в Европу, рассказал глава Белого дома.

Накануне агентство Bloomberg писало, что администрация Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в Китай может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Малайзии.

Ранее сообщалось, что США пересмотрели экспортные ограничения на поставки программного обеспечения в Китай.