На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

Advance: разговоры Путина с Трампом и Макроном укрепили позицию РФ по Украине

Разговор президента России Владимира Путина с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном укрепил позицию РФ по Украине. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

По мнению авторов, после разговоров Путина с Трампом и Макроном стало очевидно, что Вашингтон желает заключить соглашение с Москвой, а Брюссель намерен разработать стратегию выживания.

«Вашингтон шлет сигнал, признавая, что устал <..> Европа надкусила отравленное яблоко санкций. Индустриальная база Германии истекает кровью из-за цен на энергоносители; Франция столкнулась с усиливающимися беспорядками, а восточное крыло Европейского Союза понимает, что линия разграничения, какой бы она ни была, будет высасывать деньги из бюджета Брюсселя», — говорится в публикации.

Отмечается, что Путин спокойно заявляет о «готовности к переговорам», но исходит их ситуации на фронте, где ВС РФ заполучили стратегическое преимущество.

До этого газета The Guardian со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что Макрон позвонил американскому лидеру поздно вечером 3 июля, чтобы обсудить тему Украины и Ирана.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.