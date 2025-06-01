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МИД Саудовской Аравии заявил о нежелании Израиля искать путь к миру

МИД Саудовской Аравии: Израиль не хочет мирного урегулирования в Палестине
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Israel Defense Forces/Reuters

Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию, заявил руководитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, своими действиями Израиль показывает, что «не хочет ничего, кроме агрессии».

Министр добавил, что необходимо продолжать дипломатические усилия ради прекращения войны против Палестины, а также призвал международное сообщество признать государство, назвав это действие важным шагом для достижения мира.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что палестинское движение ХАМАС отвергло последний вариант плана американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников.

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