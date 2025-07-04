Нидерланды ложно обвиняют Россию в применении химоружия на Украине

В постпредстве РФ ответили на обвинения Нидерландов в применении химоружия

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что Нидерланды безосновательно обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, опираясь на недостоверную информацию, поступающую из Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Так российское постпредство отреагировало на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о якобы имеющихся у нидерландских разведывательных служб данных о нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и активизации использования химоружия в зоне боевых действий.

«Просто без затей скрываются за универсальной формулировкой — «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные», — заявили в постпредстве.

По информации источников агентства, для необоснованного обвинения России в применении химического оружия используются спекуляции должностных лиц, провокации «под чужим флагом», а также распространение ложной информации через лояльные средства массовой информации и специально созданные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

До этого Еврокомиссия решила ввести рестрикции в отношении 10 граждан РФ за «применение химического оружия» на Украине.

Ранее ФСБ сообщила, что документирует случаи подготовки ВСУ к использованию химоружия.