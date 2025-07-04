На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды ложно обвиняют Россию в применении химоружия на Украине

В постпредстве РФ ответили на обвинения Нидерландов в применении химоружия
close
Depositphotos

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что Нидерланды безосновательно обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, опираясь на недостоверную информацию, поступающую из Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Так российское постпредство отреагировало на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о якобы имеющихся у нидерландских разведывательных служб данных о нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и активизации использования химоружия в зоне боевых действий.

«Просто без затей скрываются за универсальной формулировкой — «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные», — заявили в постпредстве.

По информации источников агентства, для необоснованного обвинения России в применении химического оружия используются спекуляции должностных лиц, провокации «под чужим флагом», а также распространение ложной информации через лояльные средства массовой информации и специально созданные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

До этого Еврокомиссия решила ввести рестрикции в отношении 10 граждан РФ за «применение химического оружия» на Украине.

Ранее ФСБ сообщила, что документирует случаи подготовки ВСУ к использованию химоружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами