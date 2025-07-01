ФСБ сообщила, что документирует случаи подготовки ВСУ к использованию химоружия

Россия документирует каждый случай подготовки украинской армии к использованию химического оружия, чтобы никто не избежал ответственности. Об этом заявили в ФСБ, передает РИА Новости.

«Каждый случай подготовки Украины к применению и использованию химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы ни один причастный к этим военным преступлениям не избежал ответственности», — говорится в сообщении.

1 июля в спецслужбе сообщили, что силовики обнаружили в районе села Ильинка в ДНР схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином.

Возбуждено уголовное дело.

24 июня Федеральная служба безопасности заявляла, что обнаружила под населенным пунктом Селидово в ДНР заминированный тайник, в котором находились различное оружие и боеприпасы. По данным службы, в тайнике находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, три тысячи патронов и другое оружие.

Ранее В ЕС предложили наложить санкции на 10 россиян за применение химоружия.