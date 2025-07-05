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ХАМАС дал положительный ответ на последнее предложение по Газе

ХАМАС передал посредникам положительный ответ на последнее предложение по Газе
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Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о своем решении относительно недавнего предложения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении, опубликованном радикальной организацией, говорится, что ХАМАС передал свой ответ посредникам и готов незамедлительно приступить к переговорам, направленным на реализацию обсуждаемого предложения. ХАМАС охарактеризовал свой ответ как положительный, однако не предоставил каких-либо деталей.

На прошлой неделе журнал Newsweek со ссылкой на источник сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предпринимает усилия для убеждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС. Авторы статьи отмечают, что заключение соглашения представляется вполне реальным. Трамп активно убеждает израильские власти в том, что сейчас, после урегулирования ситуации с Ираном, наступил подходящий момент для достижения договоренности, говорится в публикации.

Ранее ХАМАС попросил Россию о помощи.

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